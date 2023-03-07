Бякова Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБякова Александра Яковлева

Бякова Александра Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Петр Власов

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Петр Власов

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Петр Власов

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бяков Петр Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Петр Власов

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close