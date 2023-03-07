Бякова Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бяков Петр Власов
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно