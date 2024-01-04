Junemann David
Место рожденияМоргентау-Миус
Дата рождения26.03.1897
Дата смерти15.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1897
Отец: Junemann Gottlieb
Мать: Junemann Dorothea
Моргентау-Миус
Рождение ребёнка
30.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Junemann Katharina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Junemann Katharina
Смерть
15.08.1933
Караганда