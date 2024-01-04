Junemann David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Junemann David

Место рождения

Моргентау-Миус

Дата рождения

26.03.1897

Дата смерти

15.08.1933

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1897

Отец: Junemann Gottlieb

Мать: Junemann Dorothea

Моргентау-Миус
Рождение ребёнка
30.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Junemann Katharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Junemann Katharina

Смерть
15.08.1933
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