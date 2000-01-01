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Мартыненко Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1968

Отец: Мартыненко Петр Яковлевич

Мать: Мартыненко Вера Александровна

Рождение ребёнка
20.08.1989

Сын: Мартвненко Иван Петрович

Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
17.10.1992

Сын: Мартыненко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
14.08.2988

Дочь: Ушакова Елена Петровна

Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Людмила Викторовна

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