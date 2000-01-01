Мартыненко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1968
Рождение ребёнка
20.08.1989
Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
17.10.1992
Сын: Мартыненко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
14.08.2988
Дочь: Ушакова Елена Петровна
Мать ребёнка: Мартыненко Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно