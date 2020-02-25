Дериков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1959

Дата смерти

25.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1959

Отец: Дериков Михаил Маркович

Мать: Дерикова Нина Павловна

Бракосочетание
13.08.1983

Жена: Дерикова Мария Анатольевна

Г. Чечерск
Рождение ребёнка
01.05.1985

Сын: Дериков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Дерикова Мария Анатольевна

Г. Гомель
Рождение ребёнка
01.06.1987

Сын: Дериков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дерикова Мария Анатольевна

Г. Гомель
Смерть
25.02.2020
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