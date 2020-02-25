Дериков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1959
Дата смерти25.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1959
Отец: Дериков Михаил Маркович
Мать: Дерикова Нина Павловна
Бракосочетание
13.08.1983
Г. Чечерск
Рождение ребёнка
01.05.1985
Сын: Дериков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Дерикова Мария Анатольевна
Г. Гомель
Рождение ребёнка
01.06.1987
Сын: Дериков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дерикова Мария Анатольевна
Г. Гомель
Смерть
25.02.2020