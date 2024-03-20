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Weisse (Goeritz) Magdalene Dorothea

Место рождения

Tallinn, Harju County, Estonia

Дата рождения

11.03.1786

Дата смерти

18.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

1812 г.р.
1813 г.р.
1815 г.р.
1816 г.р.
1816 г.р.
1817 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Tallinn, Harju County, Estonia
Бракосочетание
25.02.1812

Муж: Weisse Johann Philipp

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Супруг(-а): Magdalena Dorothea Weisse (Goeritz)
Рождение ребёнка
30.11.1812

Сын: Weisse Johann Gottfried

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.12.1813

Сын: Weisse Johann Philipp

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1815

Сын: Von Weisse Сarl Eduard

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.03.1816

Сын: Weisse Johann Friedrich

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
06.03.1816

Сын: Weisse Johann Alexander

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.10.1817

Сын: Von Weisse Robert

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Reval (Tallinn)
Рождение ребёнка
30.11.1819

Дочь: Amalie Auguste

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.04.1821

Сын: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1822

Дочь: Natalia Jeanette

Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp

Ревель, Российская Империя
Смерть
18.02.1831
Ревель, Российская Империя
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