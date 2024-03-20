Weisse (Goeritz) Magdalene Dorothea
Место рожденияTallinn, Harju County, Estonia
Дата рождения11.03.1786
Дата смерти18.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.02.1812
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Супруг(-а): Magdalena Dorothea Weisse (Goeritz)
Рождение ребёнка
30.11.1812
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.12.1813
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.03.1815
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.03.1816
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
06.03.1816
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.10.1817
Сын: Von Weisse Robert
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Reval (Tallinn)
Рождение ребёнка
30.11.1819
Дочь: Amalie Auguste
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
09.04.1821
Сын: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.09.1822
Дочь: Natalia Jeanette
Отец ребёнка: Weisse Johann Philipp
Ревель, Российская Империя
Смерть
18.02.1831
Ревель, Российская Империя