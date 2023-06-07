Стефанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Варнина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Кряжевой Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Епифанова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Ефремович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Ефремович

Смерть
Неизвестно