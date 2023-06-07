Стефанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Варнина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Кряжевой Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Епифанова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Ефремович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Ефремович
Смерть
Неизвестно