Григорьев Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1888

Сын: Григорьев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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