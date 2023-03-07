Крутова (Зверева) Наталья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова (Зверева) Наталья Феодорова

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Место рождения

Головари, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Головари, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.10.1907 ст.

Муж: Крутов Григорий Архипов

Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Госархив Владимирской области. Ф-590 оп.13 д.29, лл.94об-95 Метрическая книга Троицкой церкви с.Эрлекс Судогодского уезда Владимирской губернии за 1907 г.
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