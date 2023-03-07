Крутова (Зверева) Наталья Феодорова
Место рождения
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1907 ст.
Эрлекс, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Госархив Владимирской области. Ф-590 оп.13 д.29, лл.94об-95 Метрическая книга Троицкой церкви с.Эрлекс Судогодского уезда Владимирской губернии за 1907 г.