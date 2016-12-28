Вахрамеева (Огуреева) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1936
Дата смерти28.12.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936
Отец: Федор пропал без вести
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1971
Дочь: Червонцева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Вахрамеев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Вахрамеев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2016