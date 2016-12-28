Вахрамеева (Огуреева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамеева (Огуреева) Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1936

Дата смерти

28.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1936

Отец: Федор пропал без вести

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1971

Дочь: Червонцева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Вахрамеев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Вахрамеев Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрамеев Михаил Григорьевич

Смерть
28.12.2016
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