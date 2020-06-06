Завезен Злата Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завезен Злата Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2020

Пол

Женский

Отец

1996 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2020

Отец: Завезен Юрий Сергеевич

Мать: Иваненко Анастасия Сергеевна

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