Буханцова Соломонида (Саломнида) Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти18.03.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1883
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1886
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
09.03.1891
Сын: Буханцов Кондрат Алексеевич
Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович
Место жительства
До 1894
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1894