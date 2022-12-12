Буханцова Соломонида (Саломнида) Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуханцова Соломонида (Саломнида) Климовна

Буханцова Соломонида (Саломнида) Климовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

18.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1883

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1886

Сын: Буханцов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Буханцов Кондрат Алексеевич

Отец ребёнка: Буханцов Алексей Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
До 1894
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буханцов Алексей Семенович

Смерть
18.03.1894
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close