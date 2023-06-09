Кувыркин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1892
Дата смерти06.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1892
Крещение
04.02.1892
Воспреемники – села Великого крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянская жена Александра Алексеева Иродова. Таинство крещения совершал священник Федор Смирнов Торопов с исправляющим должност... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1892
Причина смерти: от младенческой слабости (ГАЯО ф.230 оп.11, д.737, лист 31об-32 запись № 4) | Воспреемники – села Великого крестьянин Николай Васильев Кувыркин и крестьянская жена Александра Алексеев... Показать все
Похороны
08.03.1892
Смерть 23.02. 1892 от младенческой слабости в возрасте 1 месяца. Погребение совершал священник Федор Смирнов с исправляющим должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище.Погребение сове... Показать все