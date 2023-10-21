Малаканова Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаканова Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1905

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаканова Ксения Степановна

Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаканов Павел Степанович

Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малаканова Евлампия Степановна

Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малаканов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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