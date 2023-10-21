Малаканова Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1905
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малаканова Ксения Степановна
Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малаканов Павел Степанович
Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малаканова Евлампия Степановна
Отец ребёнка: Малаканов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно