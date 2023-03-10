Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти19.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Василий Ивлиев
Мать: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1789
Сын: Терентий Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федоров
Смерть
19.07.1831