Королев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти18.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
18.09.1944
Дата и место призыва: 20.11.1943, Кольский РВК, Мурманская обл., Кольский р-н. Место службы: 364 стрелковая дивизия, красноармеец . Погиб 18.09.1944. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, д. Бе... Показать все