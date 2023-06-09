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Королев Василий Михайлович

Место рождения

Киприно, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

18.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Киприно, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.09.1944
Дата и место призыва: 20.11.1943, Кольский РВК, Мурманская обл., Кольский р-н. Место службы: 364 стрелковая дивизия, красноармеец . Погиб 18.09.1944. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, д. Бе... Показать все