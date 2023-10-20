Мотявин Антон Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Мира Антоновна
Мать ребёнка: Мотявина Элла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Линда Антоновна
Мать ребёнка: Мотявина Элла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотявина Сабина Антоновна
Мать ребёнка: Мотявина Элла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотявина Элла