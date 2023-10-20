Мотявин Антон Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотявин Антон Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотявин Борис Николаевич

Мать: Мотявина Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотявина Мира Антоновна

Мать ребёнка: Мотявина Элла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотявина Линда Антоновна

Мать ребёнка: Мотявина Элла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотявина Сабина Антоновна

Мать ребёнка: Мотявина Элла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотявина Элла

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