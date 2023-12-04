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Платоненко Архип Иванович

Место рождения

Беларусь, с. Прудок Гомельской обл.

Дата рождения

1889

Дата смерти

23.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, с. Прудок Гомельской обл.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Платоненко Андрей Архипович

Мать ребёнка: Платоненко Лидия Павловна

Полтава
Рождение ребёнка
06.03.1937

Дочь: Канель Лидия Архиповна

Мать ребёнка: Платоненко Лидия Павловна

Полтава
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платоненко Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Полтава
Агроном земельного управления
Смерть
23.07.1938
Полтава
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Полтава
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