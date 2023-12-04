Платоненко Архип Иванович
Место рожденияБеларусь, с. Прудок Гомельской обл.
Дата рождения1889
Дата смерти23.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Платоненко Андрей Архипович
Мать ребёнка: Платоненко Лидия Павловна
Полтава
Рождение ребёнка
06.03.1937
Дочь: Канель Лидия Архиповна
Мать ребёнка: Платоненко Лидия Павловна
Полтава
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Полтава
Агроном земельного управления
Смерть
23.07.1938
Полтава
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Полтава