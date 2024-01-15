Ягдаров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти22.07.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
06.01.1952
Дочь: Тупаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ягдарова Любовь
Рождение ребёнка
16.09.1955
Дочь: Яранцева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ягдарова Любовь
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Тумаева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Ягдарова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягдарова Любовь
Смерть
22.07.1956