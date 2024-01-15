Ягдаров Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягдаров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

22.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ягдаров Николай Михайлович

Мать: Ягдарова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
06.01.1952

Дочь: Тупаева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ягдарова Любовь

Рождение ребёнка
16.09.1955

Дочь: Яранцева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ягдарова Любовь

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Тумаева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Ягдарова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Любовь

Смерть
22.07.1956
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