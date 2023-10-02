Рахманкулова (Зарипова) Азалия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1947
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1947
Отец: Зарипов Владимир Исмагулович
Мать: Зарипова Мафлиха
Рождение ребёнка
11.11.1969
Дочь: Овчинникова Эльвира Эдуардовна
Отец ребёнка: Рахманкулов Эдуард Шарифуллович
Рождение ребёнка
25.01.1975
Сын: Рахманкулов Роберт Эдуардович
Отец ребёнка: Рахманкулов Эдуард Шарифуллович