Юсипов Аляутдин
Место рожденияд.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1863
Отец: Салеев Юсип
Мать: Азиза
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
12.02.1888
Жена: Бибижан
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1889
Сын: Аляутдинов Юсип
Мать ребёнка: Бибижан
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно