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Юсипов Аляутдин

Место рождения

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Салеев Юсип

Мать: Азиза

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
12.02.1888

Жена: Бибижан

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Аляутдинов Юсип

Мать ребёнка: Бибижан

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно
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