Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область

Дата рождения

18.07.1874 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874 ст.

Отец: Соловьев Иван Иванович

Мать: Соловьева Наталия Никоноровна

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
Бракосочетание
06.11.1896 ст.

Муж: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.

Сын: Евдокимов Яков Константинович

Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1898 ст.

Сын: Евдокимов Антонин Константинович

Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.

Дочь: Стригалева (Евдокимова) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1904 ст.

Дочь: Евдокимова Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Сын: Евдокимов Николай Константинович

Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1939
Москва, город федерального значения Москва

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