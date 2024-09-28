Евдокимова (Соловьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1874 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1874 ст.
Бракосочетание
06.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.
Сын: Евдокимов Яков Константинович
Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
19.11.1898 ст.
Сын: Евдокимов Антонин Константинович
Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
09.11.1901 ст.
Дочь: Стригалева (Евдокимова) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
19.11.1904 ст.
Дочь: Евдокимова Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Сын: Евдокимов Николай Константинович
Отец ребёнка: Евдокимов Константин Яковлевич
Смерть
1939
Москва, город федерального значения Москва