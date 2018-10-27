Суворова Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Дарья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2018

Отец: не указан

Мать: Суворова Мария Сергеевна

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