Федорович Антон Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Антон Вячеславович

Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

26.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2000

Отец: не указан

Мать: Федорович Татьяна Ивановна

Пинск, Брестская область
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