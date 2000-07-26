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Федорович Антон Вячеславович
Федорович Антон Вячеславович
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Древо
Место рождения
Пинск
, Брестская область
Дата рождения
26.07.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Федорович Татьяна Ивановна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2000
Отец: не указан
Мать:
Федорович Татьяна Ивановна
Пинск
, Брестская область
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