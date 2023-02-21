Смирнова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова ?

Смирнова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1800

Сын: Смирнов Арсений Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Архангельская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Венедикт

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Яков

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close