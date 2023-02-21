Смирнова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1800
Сын: Смирнов Арсений Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Архангельская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Венедикт
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Яков
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Иван
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Смерть
Неизвестно