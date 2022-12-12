Дерюшев Евдоким Степанович
Место рождения
Дата рождения27.07.1901
Дата смерти16.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
05.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерюшева Евдокия Арсент.
Смерть
16.02.1942
Пропал без вести 16.02.42 в р-не с. Федоровка Донецкой обл. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kniga-pamyati?id_person=1803056036