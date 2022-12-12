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Дерюшев Евдоким Степанович

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Место рождения

Патракова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.07.1901

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Патракова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Военная служба
05.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюшева Евдокия Арсент.

Смерть
16.02.1942
Пропал без вести 16.02.42 в р-не с. Федоровка Донецкой обл. Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/kniga-pamyati?id_person=1803056036
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