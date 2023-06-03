Прокудин Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1975
Рождение ребёнка
10.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайчикова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокудин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Прокудина Оксана Александровна