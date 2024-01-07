Комлева Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Комлев Никифор Андреев

Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Комлев Абрам Андреев

Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Комлев Трифон Андреев

Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Андрей Тимофеев

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