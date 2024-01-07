Комлева Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Комлев Абрам Андреев
Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Комлев Андрей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно