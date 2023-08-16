Никонова (Чугайнова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Чугайнова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугайнов Николай Андреевич

Мать: Чугайнова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1986

Дочь: Гладикова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван

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