Никонова (Чугайнова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1986
Дочь: Гладикова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никонов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Никонов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Иван