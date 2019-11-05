Иванов Игорь Петрович
Место рожденияг. Батуми, Грузия
Дата рождения05.11.1923
Дата смерти09.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Батуми, Грузия
Место жительства
С 1924 по 1992
Смерть
09.08.1992