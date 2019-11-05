Иванов Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Игорь Петрович

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Место рождения

г. Батуми, Грузия

Дата рождения

05.11.1923

Дата смерти

09.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Батуми, Грузия
Место жительства
С 1924 по 1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.08.1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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