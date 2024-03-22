Чельцов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чельцов Иван Петров
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1784
Сын: Чельцов Ефрем Петров
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Чельцова Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чельцова Матрена Петрова
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно