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Чельцов Петр Васильевич

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чельцов Василий Алексеевич

Мать: Чельцова Анна Алимпиева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Чельцов Иван Петров

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Чельцов Ефрем Петров

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Чельцова Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Чельцов Степан Петров

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чельцова Матрена Петрова

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Чельцов Григорий Петров

Мать ребёнка: Чельцова Василиса Ильинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Василиса Ильинична

Смерть
Неизвестно
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