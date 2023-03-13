Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1844

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии, у крепостных родителей
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
14.02.1867

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ларионович

Смерть
Неизвестно
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