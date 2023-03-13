Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1844
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии, у крепостных родителей
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
14.02.1867
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ларионович
Смерть
Неизвестно