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Hamm Jacob
Hamm Jacob
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1802
Дата смерти
31.03.1803
Пол
Мужской
Отец
Hamm Исаак
1764 г.р.
Мать
(Дик) Мария
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1802
Отец:
Hamm Исаак
Мать:
Мария
Смерть
31.03.1803
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