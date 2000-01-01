Hamm Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hamm Jacob

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1802

Дата смерти

31.03.1803

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1802

Отец: Hamm Исаак

Мать: Мария

Смерть
31.03.1803
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