Никитина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Никитин Виктор(Виталий) Пвлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Андрей Витальевич

Отец ребёнка: Никитин Виктор(Виталий) Пвлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Виктор(Виталий) Пвлович

Смерть
Неизвестно
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