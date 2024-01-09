Шульгин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульгин Иван Андреевич
Мать: Шульгина Арина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колоколова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульгин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно