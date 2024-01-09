Шульгин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульгин Иван Андреевич

Мать: Шульгина Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колоколова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульгина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шульгина Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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