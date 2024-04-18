Иуда/Юда Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иуда/Юда Кондратьевич

Место рождения

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

1775 г.р.
1778 г.р.
1781 г.р.
До 1782 г.р.
1784 г.р.
1786 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Андрей Юдович

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина Юдовна

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1781 ст.

Сын: Иван Юдович

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Степан Юдович

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1784

Сын: Петр Юдович

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1786 ст.

Сын: Федор Юдович

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1788 ст.

Дочь: Параскева Юдовна

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1790 ст.

Дочь: Катерина Юдовна

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
До 1792

Дочь: Катерина Юдовна

Мать ребёнка: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Панфиловна

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1799
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