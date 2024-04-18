Иуда/Юда Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андрей Юдович
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
1778
Рождение ребёнка
14.11.1781 ст.
Сын: Иван Юдович
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Степан Юдович
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
02.01.1784
Сын: Петр Юдович
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
08.02.1786 ст.
Сын: Федор Юдович
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
28.10.1788 ст.
Дочь: Параскева Юдовна
Мать ребёнка: Домна Панфиловна
Рождение ребёнка
24.11.1790 ст.
Рождение ребёнка
До 1792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Панфиловна
Смерть
После 1799