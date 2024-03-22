Сафонова (Алексеенкова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Алексеенкова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Бель, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

13.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: не указан

Мать: Алексеенкова Нина Григорьевна

Бель, Мстиславский район, Могилёвская область
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