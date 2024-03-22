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Сафонова (Алексеенкова) Татьяна Николаевна
Сафонова (Алексеенкова) Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Бель
, Мстиславский район, Могилёвская область
Дата рождения
13.06.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Алексеенкова (Ларионова) Нина Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Отец: не указан
Мать:
Алексеенкова Нина Григорьевна
Бель
, Мстиславский район, Могилёвская область
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