Зыкина (Шишова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина (Шишова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2009

Сын: Зыкин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2012

Сын: Зыкин Даниил Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности