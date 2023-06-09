Зыкина (Шишова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2009
Сын: Зыкин Юрий Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2012
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности