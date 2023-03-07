Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970

Отец: Шутов Вячеслав Александрович

Мать: Шутова Валентина Филипповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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