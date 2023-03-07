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Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна
Снеткова (Шутова) Светлана Вячеславовна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
01.10.1970
Пол
Женский
Отец
Шутов Вячеслав Александрович
1939 г.р.
Мать
Шутова (Усатова) Валентина Филипповна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970
Отец:
Шутов Вячеслав Александрович
Мать:
Шутова Валентина Филипповна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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