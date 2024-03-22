Зенов Петр Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти16.12.1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Андрей (Зенов)
1792 упоминание в качестве свидетеля со стороны жениха на свадьбе Анны Андреевой. Как Петр Андреев ЗЕНОВ, стр 940) В исповедальных росписях также упоминаются Григорий Андреев (50 лет), Мархамия Андр... Показать все
Рождение ребёнка
1763
Сын: Онуфрий Петров
Мать ребёнка: Марья Удова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Зенов Иван Петрович
Мать ребёнка: Марья Удова
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Удова
Смерть
16.12.1797