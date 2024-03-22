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Зенов Петр Андреев

Место рождения

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

16.12.1797

Пол

Мужской

Отец

До 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Андрей (Зенов)

Мать: не указана

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
1792 упоминание в качестве свидетеля со стороны жениха на свадьбе Анны Андреевой. Как Петр Андреев ЗЕНОВ, стр 940) В исповедальных росписях также упоминаются Григорий Андреев (50 лет), Мархамия Андр... Показать все
Рождение ребёнка
1763

Сын: Онуфрий Петров

Мать ребёнка: Марья Удова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зенов Иван Петрович

Мать ребёнка: Марья Удова

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Удова

Смерть
16.12.1797
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