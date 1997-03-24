Кулаков Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти24.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1947
Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.05.1955
Сын: Кулаков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Филатова Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна
Смерть
24.03.1997