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Кулаков Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

24.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1947

Сын: Кулаков Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Кулаков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Филатова Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Кулакова Александра Фёдоровна

Смерть
24.03.1997
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