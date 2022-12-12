Жорин Даниил Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти14.12.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Жарин Леонтий Григорьев
Мать: Ксения Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ксения Данилова
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.
Сын: Тимофей Данилов
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
09.12.1849 ст.
Дочь: Евгения Даниловна
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акилина Даниловна
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
13.10.1857 ст.
Дочь: Чекалова Иустинья Даниловна
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.
Дочь: Горбунова Елена Даниловна
Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорина Евдокия Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.12.1862 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
16.12.1862 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан