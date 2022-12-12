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Жорин Даниил Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

14.12.1862 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Жарин Леонтий Григорьев

Мать: Ксения Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ксения Данилова

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
20.01.1848 ст.

Сын: Тимофей Данилов

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1849 ст.

Дочь: Евгения Даниловна

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акилина Даниловна

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1857 ст.

Дочь: Чекалова Иустинья Даниловна

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1859 ст.

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Дочь: Горбунова Елена Даниловна

Мать ребёнка: Жорина Евдокия Петрова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорина Евдокия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.12.1862 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от удушья
Похороны
16.12.1862 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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