Маклакова (Ухова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1930
Дата смерти05.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.02.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)