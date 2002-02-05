Маклакова (Ухова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова (Ухова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.02.1930

Дата смерти

05.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.02.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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