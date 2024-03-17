Боталов Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Фёдор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Боталова Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Боталова Елизавета Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Елизавета Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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