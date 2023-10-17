Конева Федосья Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.05.1860
Дочь: Конева Феодосья Петрова
Отец ребёнка: Конев Петр Васильев
23.05.1860 Феодосья Деревни Комаровой Петр Васильев Конев и жена его Феодосия Никонова, оба православные. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18
Рождение ребёнка
01.09.1861
Сын: Конев Еким Петрович
Отец ребёнка: Конев Петр Васильев
Иоаким 01.09.1861 Деревни Комаровой крестьянин Петр Васильев Конев и жена его Федосья Никонова, оба православные. Восприемники: Сей церкви дьячок Иосиф Николаев Иконников и дер. Мостовой крестьянская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конев Петр Васильев
Смерть
Неизвестно