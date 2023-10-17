Конева Федосья Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Федосья Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1860

Дочь: Конева Феодосья Петрова

Отец ребёнка: Конев Петр Васильев

Комарова, Тугулымский, Свердловская область
23.05.1860 Феодосья Деревни Комаровой Петр Васильев Конев и жена его Феодосия Никонова, оба православные. ГАСО (Свердловск) Ф.6. Оп.3 Д.1054. Л.17об.-18
Рождение ребёнка
01.09.1861

Сын: Конев Еким Петрович

Отец ребёнка: Конев Петр Васильев

Комарова, Тугулымский, Свердловская область
Иоаким 01.09.1861 Деревни Комаровой крестьянин Петр Васильев Конев и жена его Федосья Никонова, оба православные. Восприемники: Сей церкви дьячок Иосиф Николаев Иконников и дер. Мостовой крестьянская ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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