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Авдеев Семеон Исааков

Место рождения

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

30.01.1863 ст.

Дата смерти

28.09.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1863 ст.

Отец: Авдеев Исаак Иванов

Мать: Самсонова Александра Васильева

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 3об Исаак Авдеев - государственный крестьянин крещение 2.02.1863 г восприемники государственный крестьянин Саженов Петр Тимофеев Анкудинова Ульяна Александ... Показать все
Крещение
02.02.1863 ст.
Смерть
28.09.1863 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевская церковь с. Протопопово стр. 32об 8 мес от поноса
Похороны
30.09.1863 ст.
на кладбище дер. Протопоповой
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