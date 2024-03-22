Авдеев Семеон Исааков
Место рождения
Дата рождения30.01.1863 ст.
Дата смерти28.09.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1863 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 3об Исаак Авдеев - государственный крестьянин крещение 2.02.1863 г восприемники государственный крестьянин Саженов Петр Тимофеев Анкудинова Ульяна Александ... Показать все
Крещение
02.02.1863 ст.
Смерть
28.09.1863 ст.
МК Николаевская церковь с. Протопопово стр. 32об 8 мес от поноса
Похороны
30.09.1863 ст.
на кладбище дер. Протопоповой