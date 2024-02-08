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Кононов Федор Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Кононов Илья Федорович

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Кононова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Кононова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение прошло 14 мая 1895 года в Вознесенской церкви с. Индерь Доволенского района. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.437] -... Показать все
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: Кононова Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение прошло 22 февраля 1898 года в Вознесенской церкви с. Индерь Доволенского района. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.44... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1900

Сын: Кононов Захарий Федорович

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещен 6 февраля 1900 года в Вознесенской церкви с. Индерь. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1900 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.441] - найдено
Рождение ребёнка
07.01.1902

Сын: Кононов Макарий Федорович

Мать ребёнка: Кононова Дарья Федоровна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещен 19 января 1902 года в Вознесенской церкви с. Индерь. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.443] - найдено
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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