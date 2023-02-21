Белов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1957

Дочь: Лебедева Галина Андреевна

Мать ребёнка: Белова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенкова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Белова Лариса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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