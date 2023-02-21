Белов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1957
Дочь: Лебедева Галина Андреевна
Мать ребёнка: Белова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенкова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Белова Лариса Николаевна
Смерть
Неизвестно