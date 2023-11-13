Кидакоева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1921
Сын: Кидакоев Рамазан Маш
Отец ребёнка: Кидакоев Маш Къэмботович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кидакоев Маш Къэмботович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кидакоев Маш Къэмботович
Бракосочетание
Неизвестно