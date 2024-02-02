Горемыкин Максим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горемыкин Борис Михайлович
Мать: Горемыкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Горемыкина Анжелика Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горемыкин Степан Максимович
Мать ребёнка: Горемыкина Анжелика Ивановна
Упоминание
Неизвестно
Вилейка, Беларусь