Горемыкин Максим Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Максим Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горемыкин Борис Михайлович

Мать: Горемыкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Горемыкина Анжелика Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Степан Максимович

Мать ребёнка: Горемыкина Анжелика Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Вилейка, Беларусь
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