Гультяев Влас Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяев Влас Кузьмич

Гультяев Влас Кузьмич

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.02.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1871 ст.

Отец: Гультяев Кузьма Яковлевич

Мать: Гультяева Прасковья Иродионовна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.

Сын: Гультяев Устин Власович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Сын: Гультяев Василий Власович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Власовна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.

Дочь: Гультяева Мария Власовна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.

Сын: Гультяев Артемий Власович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.

Сын: Гультяев Иван Власович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.

Сын: Гультяев Евгений Власович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Анна Исаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close