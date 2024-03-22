Гультяев Влас Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.02.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1871 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Сын: Гультяев Василий Власович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Власовна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.
Дочь: Гультяева Мария Власовна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.
Сын: Гультяев Артемий Власович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
22.02.1911 ст.
Сын: Гультяев Евгений Власович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гультяева Анна Исаевна
Смерть
Неизвестно